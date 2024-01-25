World Sailing допустила россиян до отбора на Олимпиаду

«Те, кто соответствует необходимым критериям отбора, будут допущены к участию в соревнованиях на Олимпийских играх 2024 года в Париже, начиная с квалификационного соревнования "Последний шанс", которое пройдет с 20 по 27 апреля, и, заканчивая олимпийской регатой в Марселе», — говорится в тексте.