World Sailing допустила россиян до отбора на Олимпиаду

World Sailing допустила россиян до отбора на ОИ-2024 и олимпийскую регату
Международная федерация парусного спорта допустила российских и белорусских спортсменов к участию в турнире «Последний шанс» и олимпийской регате 2024 года в Марселе. Об этом сообщается на сайте World Sailing.
В федерации отметили, что спортсмены из РФ и Белоруссии допускаются до соревнований в нейтральном статусе и при условии соответствия критериям МОК.
«Те, кто соответствует необходимым критериям отбора, будут допущены к участию в соревнованиях на Олимпийских играх 2024 года в Париже, начиная с квалификационного соревнования "Последний шанс", которое пройдет с 20 по 27 апреля, и, заканчивая олимпийской регатой в Марселе», — говорится в тексте.
Напомним, что в «Последнем шансе» участвуют спортсмены, которые не смогли пройти отбор на ОИ на предыдущих таких турнирах. Всего в рамках турнира разыграют 39 квот.