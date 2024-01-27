$89.52+0.8697.09+0.46
Войти в почту

Олимпийский чемпион Моисеев оценил шансы российских пятиборцев попасть на Игры-2024

Вопрос об условиях допуска российских спортсменов к квалификационным соревнованиям к Олимпиаде 2024 года остается открытым. Об этом ТАСС сообщил двукратный олимпийский чемпион по современному пятиборью Андрей Моисеев.

Олимпийский чемпион оценил шансы российских пятиборцев попасть на Игры-2024
© ТАСС

"На самом деле все очень сложно, очень много позиций, конкретной пока нет, то говорят, что могут спортсмены выступать, то какие-то декларации надо заполнять. Очень много непонятных для нас тем. Время идет, олимпийские отборы начнутся в марте, как это все будет, я пока что не представляю", - сказал Моисеев.

Собеседник агентства считает, что в данный момент тяжело говорить о том, как два года санкций повлияли на отечественное пятиборье.

"Чтобы понять, в какой мы находимся кондиции, нам нужно выступить на международных стартах. У нас есть большое количество своих стартов, за счет которых мы стараемся не потерять ощущение борьбы, соревновательную практику. Времена непростые, но мы как можем с этим справляемся, я думаю, что все будет хорошо", - отметил он.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Международный олимпийский комитет (МОК) в марте 2023 года рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям исключительно в нейтральном статусе, при условии, что им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и национальными спортивными организациями. На таких же условиях МОК допустил их до летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. В конце мая Международный союз современного пятиборья (UIPM) заявил о создании рабочей группе по выработке критериев допуска российских и белорусских спортсменов до международных стартов. С марта 2022 года россияне и белорусы лишены возможности выступать на турнирах под эгидой UIPM.

Летние виды спорта
Андрей Моисеев