Олимпийский чемпион оценил шансы российских пятиборцев попасть на Игры-2024

"На самом деле все очень сложно, очень много позиций, конкретной пока нет, то говорят, что могут спортсмены выступать, то какие-то декларации надо заполнять. Очень много непонятных для нас тем. Время идет, олимпийские отборы начнутся в марте, как это все будет, я пока что не представляю", - сказал Моисеев.