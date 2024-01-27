Винер высмеяла олимпийский девиз

«Девиз Олимпийских игр по Пьеру де Кубертену — «быстрее, выше, сильнее». Как этот девиз может быть выполнен на Олимпиаде, если нет сильнейших? У нас огромная страна, которая соответствует еще большим стандартам, чем чемпионат мира и Олимпийские игры. Мы и без них художественную гимнастику поднимем!» — заявила Винер.