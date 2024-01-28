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За нарушение в 2012 году антидопинговых правил отстранены 16 российских штангистов

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отстранила от соревнований 16 российских штангистов. Поводом для этого шага стали новые данные от московской лаборатории о нарушении атлетами антидопинговых правил в 2012 году, пишет ТАСС.

Федерация тяжелой атлетики отстранила от соревнований российских штангистов
© РИА Новости

По данным агентства, большинство спортсменов, попавших в перечень, несколько лет назад завершили спортивную карьеру.

В список IWF вошли двукратный чемпион мира (2010, 2013) Александр Иванов, серебряные призеры чемпионата мира 2011 года Алексей Юфкин и Армен Казарян, призеры чемпионатов и кубков страны Ваник Мкртумян, Татьяна Кренделева, Георгий Сидаков и другие спортсмены. .

Напомним, что в ноябре 2016 года МОК после перепроверки допинг-пробы лишил Иванова серебряной медали Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.

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