Российские дзюдоисты завоевали восемь медалей на этапе Гран-при в Португалии

Сборная России завоевала восемь медалей на этапе Гран-при по дзюдо в Португалии. Соревнования прошли в городе Одивелаш.

В заключительный день соревнований россияне завоевали три медали. Матвей Каниковский победил представителя Испании Николоза Шеразадишвили в финале весовой категории до 100 кг. Инал Тасоев в финале весовой категории свыше 100 кг одержал победу над южнокорейцем Ким Минджоном. Тамерлан Башаев (весовая категория - свыше 100 кг) в поединке за бронзовую медаль одержал победу над Магомедомаром Магомедомаровым, который представлял ОАЭ.

Золотые медали ранее завоевали Яго Абуладзе (до 66 кг) и Данил Лаврентьев (до 73 кг). Серебро в весовой категории до 57 кг выиграла Дарья Курбонмамадова. Бронзовые медали России принесли Глафира Борисова (до 52 кг) и Махмадмек Махмадбеков (до 73 кг).