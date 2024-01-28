Гандболисты сборной Швеции завоевали бронзу чемпионата Европы

В матче за третье место, состоявшемся в Кельне, шведы победили команду Германии со счетом 34:31.

Позже в воскресенье в финале чемпионата Европы сыграют сборные Франции и Дании. В прямом эфире игру смотрите на телеканале «Матч! Игра», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru начиная с 19:40 (мск). Чемпионат Европы. Мужчины. Финал. Франция - Дания