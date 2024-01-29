Лысенко признался, что ему хотелось бы попасть на провокацию за рубежом

«Знаю, что и в теннисе, и в других видах спорта наши в нейтральном статусе выступают. Я тоже выступал в нейтральном статусе — в 2017 и 2018 годах. Понял, что неважно, под каким ты флагом — все равно все знают, что ты из России, и неважно, в какой ты форме. Тогда было другое отношение, сейчас сложнее. Но если бы не было жестких критериев сейчас, я бы согласился выступать», — сказал Лысенко.