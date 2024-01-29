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Дзюдоист Каниковский о победе на Гран‑при Португалии: «Сейчас нахожусь не на пике формы, но выносливость не подвела»

Российский дзюдоист Матвей Каниковский после победы на Гран при Португалии в эфире «Матч ТВ» заявил, что на соревнованиях находился не в лучшей форме, однако выносливость помогла ему завоевать золото.

Дзюдоист Каниковский высказался о победе на Гран‑при Португалии
© Федерация дзюдо Москвы

Каниковский, выступающий в весовой категории до 100 кг, в финале победил представителя Испании двукратного чемпиона мира Николоза Шеразадишвили.

— Считаю, что я сейчас не на пике формы. Многое не получалось, но выносливость по ходу соревнований не подвела. Я себя отлично чувствовал функционально, но технические и тактические моменты чуть чуть отставали, — сказал Каниковский в эфире «Матч ТВ».

Российские дзюдоисты выступают на турнирах под эгидой Международной федерации дзюдо в нейтральном статусе.

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