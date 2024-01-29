Дзюдоист Каниковский высказался о победе на Гран‑при Португалии

Дзюдоист Каниковский о победе на Гран‑при Португалии: «Сейчас нахожусь не на пике формы, но выносливость не подвела»
Российский дзюдоист Матвей Каниковский после победы на Гран при Португалии в эфире «Матч ТВ» заявил, что на соревнованиях находился не в лучшей форме, однако выносливость помогла ему завоевать золото.
Каниковский, выступающий в весовой категории до 100 кг, в финале победил представителя Испании двукратного чемпиона мира Николоза Шеразадишвили.
— Считаю, что я сейчас не на пике формы. Многое не получалось, но выносливость по ходу соревнований не подвела. Я себя отлично чувствовал функционально, но технические и тактические моменты чуть чуть отставали, — сказал Каниковский в эфире «Матч ТВ».
Российские дзюдоисты выступают на турнирах под эгидой Международной федерации дзюдо в нейтральном статусе.