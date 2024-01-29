Дзюдоист Каниковский высказался о победе на Гран‑при Португалии

— Считаю, что я сейчас не на пике формы. Многое не получалось, но выносливость по ходу соревнований не подвела. Я себя отлично чувствовал функционально, но технические и тактические моменты чуть чуть отставали, — сказал Каниковский в эфире «Матч ТВ».