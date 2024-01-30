Правительство США оказывает давление на международные спортивные организации, стремясь не допустить российских спортсменов на соревнования, особенно под флагом РФ. Такое заявление сделало российское дипломатическое представительство в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

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Дипломаты таким образом прокомментировали решение Спортивного арбитражного суда о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой на четыре года, обвинив ее в использовании допинга. Они обратили внимание на «атмосферу злорадства» в местных спортивных и журналистских кругах и подчеркнули, что подобные настроения укладываются в русло «развязанной Западом гибридной войны против Российской Федерации».

«Местные власти не чураются откровенного давления на спортивные структуры с тем, чтобы не допустить появления высококонкурентных российских спортсменов на соревнованиях», — считают дипломаты РФ.