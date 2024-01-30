Цены на билеты на Супербоул достигли рекордных показателей

Цены на билеты на финальный матч Национальной футбольной лиги (НФЛ) — Супербоул 2024 достигли рекордных показателей, сообщает Reuters.

© РИА Новости

Главный матч сезона НФЛ впервые пройдет в Лас Вегасе, игра состоится 11 февраля на стадионе «Аллигант», который вмещает более 70 тысяч зрителей. За титул поспорят «Канзас Сити Чифс» и «Сан Франциско Форти Найнерс».

По данным источника, средняя цена билета на рынке вторичной продажи достигла рекордных 10 752 долларов. Билеты на Супербоул 2021 были проданы дороже, но из за пандемии вместимость стадиона была уменьшена до 25 тысяч человек.

Интерес к матчу может быть связан с вероятным появлением на игре певицы Тейлор Свифт, которая состоит в отношениях с игроком «Канзас Сити Чифс» Трэвисом Келси. Фанаты гадают, успеет ли 12 кратная обладательница «Грэмми» попасть на игру после своего концерта в Японии, который завершится за сутки до начала Супербоула.