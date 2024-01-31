Легкоатлетка Любушкина стала самым проверяемым РУСАДА на допинг спортсменом в 2023 году

Специализирующаяся в спортивной ходьбе Кристина Любушкина в 2023 году 15 раз тестировалась Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Согласно материалам РУСАДА, имеющимся в распоряжении ТАСС, спортсменка чаще остальных проверялась на допинг агентством за 12 месяцев прошлого года.

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11 раз проверялись РУСАДА на допинг в 2023 году бегунья Анна Тропина и специализирующийся в спортивной ходьбе Максим Пьянзин, по 10 раз - ходок Кирилл Фролов и бегун Максим Якушев.