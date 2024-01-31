Во Франции снова снизили количество зрителей на церемонии открытия ОИ‑2024

Во Франции снова снизили количество зрителей на церемонии открытия Олимпийских игр‑2024
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен объявил, что количество зрителей, которые посетят церемонию открытия летних Олимпийских игр 2024 года, будет сокращено, сообщает RMC Sport.
Число зрителей, которые смогут присутствовать на церемонии в Париже, запланированной на 26 июля, будет уменьшено до 320 тысяч человек.
— Идея в том, что на нижних набережных будет 100 тысяч человек, которые будут наблюдать за церемонией. Это платные билеты. На стадионе будут присутствовать более 220 тысяч человек, — отметил Дарманен.
Организаторы изначально надеялись собрать 600 тысяч человек на мероприятии, но в октябре прошлого года эта цифра была снижена до 400 тысяч человек.
Олимпийские игры 2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.