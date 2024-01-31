Во Франции вновь снизили ожидаемое число зрителей на церемонии открытия ОИ‑2024

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что количество зрителей, которые смогут посетить церемонию открытия летних Олимпийских игр 2024 года, вновь будет сокращено, сообщает AFP.

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Воочию наблюдать за церемонией в Париже, запланированной на 26 июля 2024 года, смогут около 300 тысяч человек.

«Мы рассчитываем, что 100 тыс. человек будут находиться на трибунах, расположенных на нижних набережных Сены. Еще 220 тыс. человек смогут расположиться на верхних набережных», — отметил Дарманен.

Отметим, изначально организаторы заявляли, что ожидают на мероприятии около 600 тысяч человек, но в октябре прошлого года эта цифра была снижена до 400 тысяч человек.