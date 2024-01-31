Российская паралимпийская чемпионка выставила на продажу свои медали

«Медали захотелось продать потому, что понимаю, что не хочу, чтобы они лежали дома на полке, а приносили какую-то пользу. Цену мы брали также, исходя из среднего ценообразования на продажу подобных медалей, наград. Пока интересуются коллекционеры из других стран. Хотелось бы продать россиянам, но на данный момент ситуация такая», — сказала Савченко.