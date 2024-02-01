Тренера сборной России обвинили в сексуальных домогательствах

«Это случилось на следующий день или через два дня после банкета. Дмитрий Михайлович (личный тренер Бруенок. – Прим. «Чемпионата») заболел, и мы остались тренироваться с тренерами из Казани. В какой-то момент Павел Борисович попросил зайти меня к нему в номер. Я должна была забрать лекарство у него, так как у меня не осталось. Он сказал, мол, заходи, обсудим тренировочный процесс. Я без задней мысли восприняла эту информацию. При этом я не знала, что он живёт один. Захожу к нему в номер, он передал мне «Нимесил», сказал буквально пару слов о тренировочном процессе и дальше начал рассказывать, мол, мне нравятся такие умные и красноречивые девочки, как ты, ты мне очень нравишься. То есть разговор личного характера. А дальше он меня поцеловал в губы. Я ни слова не сказала, на горячую голову не хотелось что-либо делать. Я просто развернулась и ушла».