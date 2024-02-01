В Германии раскрыли отношение к участию российских спортсменов в Олимпиаде-2024

Статс-секретарь МВД ФРГ Махмут Оздемир раскрыл отношение Берлина к участию росийских и белорусских спортсменов в грядущих Олимпийских играх. По словам Оздемира, немецкое правительство выступило против участия спортсменов из России и Белоруссии в Олимпиаде-2024. «Лента.ру» ознакомилась с предоставленной статс-секретарем информацией.

Ответ статс-секретаря стал реакцией на парламентский запрос депутата бундестага от оппозиционного блока ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз Германии и Христианско-социальный союз в Баварии) Фрица Гюнцлера, который ранее спросил у правительства о его отношении к участию россиян и белорусов в Играх-2024 и о мерах поддержки украинцев в рамках спортивного события.

«Федеральное правительство продолжает настаивать на запрете участия в соревнованиях российских и белорусских спортсменов до тех пор, пока Россия не остановит военное вмешательство на Украине, и продолжает тесно координировать свои действия с Францией, принимающей летние Олимпийские и Паралимпийские игры 2024 года, по этому вопросу», — говорится в ответе Оздемира.

Отвечая на вопрос о мерах поддержки украинцев, статс-секретарь подчеркнул, что «немецкий спорт и федеральное правительство продолжают поддерживать украинских спортсменов в подготовке к Олимпийским и Паралимпийским играм», однако заметил, что «во время Олимпийских и Паралимпийских игр возможности федерального правительства по поддержке украинских спортсменов ограничены».

Ранее президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин сообщил, что спортсмены отказываются от участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже.