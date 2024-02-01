Цена бензина Аи-92 на бирже упала почти на 7% за сутки

Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снизилась на 6,81%, до 47,372 тысячи рублей за тонну. Топливо подешевело впервые в 2024 году.

Бензин Аи-95 продолжил рост, прибавив 0,54%, до 54,299 тысячи рублей.

Летнее дизельное топливо подорожало на 0,26%, до 53,732 тысячи рублей за тонну, зимний дизель подешевел на 2,54%, до 54,458 тысячи рублей.