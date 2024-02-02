Уткин оценил возможное участие российских спортсменов на Олимпиаде в Париже

И я не говорю о том, что их надо освистывать. Да, они все пожимают им руки, но это тоже вопрос политической конъюнктуры. Но то, что показал на Australian Open Даниил Медведев — это нечто запредельное. Ему чуть-чуть не хватило сил. Но два пятисетовых матча в четвертьфинале и полуфинале… Пять сетов в финале против Синнера. И это пример всего того, что можно назвать в спорте героизмом.