Великий прыгун в длину, установивший рекорд мира, продал свою медаль

- Никто не ожидал такого результата. Боб Бимон с трудом, лишь в последней попытке, отобрался в финал. Полагали, что на золото может претендовать другой американец - Ральф Бостон. Не собирался сдаваться и я. Но первая же попытка все перевернула. 8м 91 см - это на 55 сантиметров лучше прежнего рекорда Ральфа Бостона. Такой фантастической прибавки в нашей дисциплине не бывает. Бимон совершил потрясающий по технике прыжок. И тут все совпало. Высокогорье. Прекрасная погода. Ветер, пусть не сильный, допустимый для регистрации мирового рекорда, который дул в спину Боба. Все, на этом соревнования закончились. Результат всех нас ошеломил. Я был выбит из колеи. Можно было бы еще и бороться. Но в тот день 18 октября 1968 года все чудеса были на стороне Бимона. Почти сразу после его прыжка погода неведомо с чего испортилась. Пошел сильный дождь. А Бимон прыгнул в ХХI век.