Великий прыгун в длину, установивший рекорд мира, продал свою медаль

Великий прыгун в длину Боб Бимон, установивший в 1968-м фантастический рекорд мира 8м 91см., продал свою золотую медаль за 441 тысячу долларов
Золотая награда Олимпиады-1968 года в Мехико была продана на аукционе "Кристи" за 441 тысячу долларов. Об этом сообщает NBCSports Olympic Talk. Тогда американец Боб Бимон установил новый мировой рекорд, прыгнув на 8м 91 см. Этот рекорд был побит только в 1991 году Майком Пауэллом - соотечественником Бимона - 8м 95 см.
Вот как рассказывал мне об этом гениальном достижении участник той давней Олимпиады, наш знаменитый прыгун в длину, экс-рекордсмен мира Игорь Арамович Тер-Ованесян:
- Никто не ожидал такого результата. Боб Бимон с трудом, лишь в последней попытке, отобрался в финал. Полагали, что на золото может претендовать другой американец - Ральф Бостон. Не собирался сдаваться и я. Но первая же попытка все перевернула. 8м 91 см - это на 55 сантиметров лучше прежнего рекорда Ральфа Бостона. Такой фантастической прибавки в нашей дисциплине не бывает. Бимон совершил потрясающий по технике прыжок. И тут все совпало. Высокогорье. Прекрасная погода. Ветер, пусть не сильный, допустимый для регистрации мирового рекорда, который дул в спину Боба. Все, на этом соревнования закончились. Результат всех нас ошеломил. Я был выбит из колеи. Можно было бы еще и бороться. Но в тот день 18 октября 1968 года все чудеса были на стороне Бимона. Почти сразу после его прыжка погода неведомо с чего испортилась. Пошел сильный дождь. А Бимон прыгнул в ХХI век.
На одном из приемов в Монте-Карло, где находится штаб-квартира ИААФ (Международная Федерация легкой атлетики), сейчас Уорлд Атлетикс, Игорь Арамович познакомил меня с Бимоном. Человек он приятный, зазнайкой его не назвать. Но и большим оратором тоже. Я все допытывался, почему сразу после прыжка новый рекордсмен никак не выражал радости. И Боб Бимон объяснил, что не понял, какой результат показал. Цифры 891 ему, привыкшему к иной мере - фунтам, мало что говорили. Да и пораженные судьи замешкались, словно не веря в чудо.
И вот золотая медаль продана за 441 тысячу долларов. Примерно на такую цену устроители аукциона, на котором продавалось немало интересных реликвий, например, картина авторства "Битлз", приблизительно и рассчитывали. Минимальный эстимейт - 400 тысяч, максимальный - 600.
Но почему Боб Бимон решил расстаться с медалью?
Приводящиеся сайтом объяснения великого прыгуна звучат невнятно. Он любовался наградой с 1968-го, и теперь ему надо передать ее другим. Кто оказался этим "другим", устроители аукциона не сообщают.
Возможно, объяснение на поверхности. Сейчас Бимону 77 лет. А в этом возрасте, как, впрочем, и в любом другом, деньги особенно нужны.