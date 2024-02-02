Американский миллиардер проведет «Олимпиаду на стероидах»

Американский миллиардер и сооснователь PayPal Питер Тиль решил профинансировать «Олимпиаду на стероидах», передает New York Post.

Во время соревнований атлетам можно будет использовать любые препараты для улучшения результатов. Ожидается, что спортсмены будут соревноваться в плавании, единоборствах, гимнастике, тяжелой и легкой атлетике.

Доктор Арон Д'Суза, который изучает расширение человеческий возможностей с помощью медикаментов, заявил, что в соревнования хотят участвовать 900 спортсменов.

«Люди должны иметь возможность делать выбор относительно своего тела. Никто не должен указывать им, что с этим делать», — сказал Д'Суза.

Д'Суза рассказал, что «Олимпиада на стероидах» будет проводиться раз в год на площадках, где уже проходили Олимпийские игры, что поможет привлечь внимание к проблеме эксплуатации олимпийской инфраструктуры, которая не используется после Игр.