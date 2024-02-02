Миллиардер из США захотел провести  Олимпиаду с допингом

Миллиардер из США Питер Тиль заявил, что хочет провести собственную версию Олимпийских игр, на которых будет поощряться применение допинга. Об этом сообщает New York Post.

По словам Тиля, он готов профинансировать организацию и проведение таких соревнований. По задумке миллиардера, игры будут проходить ежегодно и включать в себя плавание, гимнастику, лекгую и тяжелую атлетику, а также единоборства. При этом до игр будут допускаться как профессиональные и бывшие спортсмены, так и любители.

Отмечается, что изначальная идея принадлежит юристу Арону Д'Соуза. Сам юрист заявил, что уже собрал необходимую сумму, чтобы провести первые игры. Кроме того, данная идея несет под собой не только развлекательный характер — в качестве одной из целей таких игр называют исследования различных веществ, которые улучшают возможности человека.