Зимний кубок по индор‑гребле завершился в Москве

Пятый Зимний кубок по индор гребле «WINTER AAACUP 2024» прошел 3–4 февраля на арене «Баскет Холл» в Москве.

Соревнования проводились на специальных тренажерах в закрытых помещениях. Зимний Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ собрал рекордные 800 участников, как и в 2023 году. На турнире выступили спортсмены сборных России, Белоруссии и Казахстана, включая призеров Олимпийских игр и чемпионатов мира, а Россия была представлена участниками из 20 регионов. Возраст самого младшего участника — 11 лет, самого старшего — 67 лет.

Многократная победительница Кубка братьев Агеевых Луиза Красс в первый день соревнований выиграла золото в байдарке и серебро в каноэ на дебютной дистанции 2024 метра у женщин. В финале байдарочников на дистанции 2024 метра победу одержал Владислав Кравец из сборной Белоруссии.

— Гонка в байдарке на 2024 метра прошла для меня успешно. Новые тренажеры, на мой взгляд, легче предыдущих. А вот в каноэ на 2024 метра пришлось очень тяжело, сказывалось то, что мышцы не привыкли к такой длинной дистанции. На сегодняшний день я в неплохой форме. Для этого мне пришлось сильно изменить тренировочные планы и тяжело работать, чтобы по итогу было легче и быстрее грести на Зимнем кубке, — заявила Красс.

Завершали программу первого дня соревнований заезды на дистанции SUPERSPRINT (200 метров) в разных возрастных категориях. Среди каноистов самым быстрым в категории OPEN стал Леонид Панькин, среди байдарочников суперспринт выиграл чемпион мира белорус Олег Юреня. В заездах женских байдарок в суперспринте победу одержала серебряный призер чемпионата Европы Алина Свита, а на каноэ первое место заняла Красс.

Во второй день турнира в академической гребле состязались любители, а также состоялась командная гонка в рамках Студенческой гребной лиги. Завершали программу турнира заезды на дистанции 100 метров. Красс выиграла как в финале каноэ, так и в финале байдарок, у мужчин победителями стали Владимир Дубровский (каноэ) и Никита Бызов (байдарка).