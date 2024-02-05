В WADA оценили шансы Польши принять Олимпиаду 2036 года

Польша хотела бы провести у себя летние Олимпийские игры 2036 года, однако шансы на это небольшие, так как олимпийские объекты пришлось бы строить с нуля. Об этом заявил глава Всемирного антидопингового агентства (WADA), поляк Витольд Банька, пишет РИА Новости Спорт.

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Ранее о желании провести в Польше Олимпийские игры заявил президент страны Анджей Дуда и Витольд Банька согласен, что такое мероприятие «подчеркивают роль государства» и способствует «национальной гордости».

Однако, по его словам, в Варшаве почти нет подходящих для проведения Игр спортивных объектов и «шансы в контексте 2036 года небольшие».

«Страны, которые хотят организовать Игры в 2036 году – очень богатые. В Варшаве практически все объекты нужно было бы строить», - пояснил глава WADA в эфире радиостанции RMF FM.