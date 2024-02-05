Победитель Олимпиады по борьбе Садулаев выступит на чемпионате Европы

"Абдулрашид выступит на чемпионате Европы, это можно говорить с определенностью, однако полный состав команды будет определен чуть позже, в некоторых весах потребуются прикидки, контрольные схватки пройдут в ближайшее время. Что касается Садулаева, то сейчас его самочувствие нормальное, работает полным ходом на подготовительном сборе в Новогорске. Но чемпионат Европы для нашей команды - плановый старт, он не является рейтинговым к Олимпиаде. Куда важнее следующие - в Азербайджане и Турции, они определят судьбу путевок на Игры, и с составом туда мы еще будем определяться. Наибольшая вероятность туда отправиться у Садулаева и Артура Найфонова", - сказал Гацалов.