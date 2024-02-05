РУСАДА дисквалифицировала российского дзюдоиста

РУСАДА дисквалифицировало ряд известных российских атлетов за нарушение антидопинговых правил. В частности, серебряный призер чемпионата России по дзюдо Абубакар Исаев отстранен на два года за обнаруженный в допинг-пробе кломифен, пишет пресс-служба ведомства на официальном сайте.

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Дисквалификация спортсмена отсчитывается с 27 октября 2023-го, пояснили в агентстве.

Отмечается, что кломифен применяют для лечения бесплодия у женщин, при этом он может заметно повышать уровень тестостерона у мужчин.

Также штрафные санкции были введены против чемпионки России по карате Варвары Головиной (за диуретики фуросемид и индапамид, до 5 сентября 2025 года) и бегуна Рудольфа Верховых (за повторное нарушение порядка предоставления информации о местонахождении, до 8 января 2028 года).

Кирилла Соломонова, чемпиона Европы 2020 года по академической гребле среди спортсменов до 19 лет, дисквалифицировали за сосудосуживающее средство туаминогептан до 24 мая 2024 года.

Напомним, что за употребление тауминогептана в 2016 году боксера Михаила Алояна лишили серебряной медали Олимпиады. Его тренер рассказал во время расследования, что спортсмен использовал назальный спрей, содержащий это средство.