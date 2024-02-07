Чемпион России по вольной борьбе Чермен Валиев будет выступать за Албанию

Чемпион России по вольной борьбе Чермен Валиев сменил спортивное гражданство и теперь представляет Албанию. Об этом стало известно из профиля спортсмена на сайте Объединённого мира борьбы (UWW).

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25-летний вольник является воспитанником осетинской школы борьбы и числится в весовой категории до 74 кг. За время выступления в российской сборной Валиев стал чемпионом мира 2021 года (U23), а также двукратным чемпионом страны (2020, 2023). На счету борца победы в Гран-При Ивана Ярыгина-2022 и турнире «Аланы-2019».

Ранее спортивное гражданство сменил дагестанский борец Разамбек Жамалов, который выступает в весе до 74 кг. Вольник является победителем индивидуального Кубка мира-2020 в составе сборной России.