Светлану Моисееву восстановили в должности главного тренера сборной России по прыжкам в воду
Светлана Моисеева продолжит возглавлять сборную России по прыжкам в воду.
Об этом сообщил президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин.
В январе этого года стало известно, что Моисеева завершила работу на посту главного тренера сборной России и сосредоточится на работе в федерации, где занимает пост вице-президента.
«Когда я принял это решение, то руководствовался уставом, в котором четко прописан порядок назначения главного тренера, но не говорится о том, как освобождать его от должности.
Поскольку главный тренер является сотрудником Центра спортивной подготовки Министерства спорта РФ, то существует определенный порядок.
На сегодня Светлана Борисовна остается главным тренером и продолжает работать со сборной России», – сказал Дружинин.