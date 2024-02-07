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Светлану Моисееву восстановили в должности главного тренера сборной России по прыжкам в воду

Светлана Моисеева продолжит возглавлять сборную России по прыжкам в воду.

Моисееву восстановили в должности главного тренера сборной России по прыжкам в воду
© Sports.ru

Об этом сообщил президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин.

В январе этого года стало известно, что Моисеева завершила работу на посту главного тренера сборной России и сосредоточится на работе в федерации, где занимает пост вице-президента.

«Когда я принял это решение, то руководствовался уставом, в котором четко прописан порядок назначения главного тренера, но не говорится о том, как освобождать его от должности.

Поскольку главный тренер является сотрудником Центра спортивной подготовки Министерства спорта РФ, то существует определенный порядок.

На сегодня Светлана Борисовна остается главным тренером и продолжает работать со сборной России», – сказал Дружинин.

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