Моисееву восстановили в должности главного тренера сборной России по прыжкам в воду

«Когда я принял это решение, то руководствовался уставом, в котором четко прописан порядок назначения главного тренера, но не говорится о том, как освобождать его от должности.



Поскольку главный тренер является сотрудником Центра спортивной подготовки Министерства спорта РФ, то существует определенный порядок.



На сегодня Светлана Борисовна остается главным тренером и продолжает работать со сборной России», – сказал Дружинин.