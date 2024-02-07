Чемпион Европы по вольной борьбе Тускаев будет выступать под флагом Сербии

Чемпион Европы по вольной борьбе Азамат Тускаев будет выступать на турнирах UWW под флагом Сербии
Чемпион Европы по вольной борьбе 2020 года россиянин Азамат Тускаев будет представлять Сербию на международных соревнованиях.
В профиле спортсмена на сайте Объединенного мира борьбы (UWW) указан сербский флаг.
Тускаеву 30 лет, он завоевал золото чемпионата Европы 2020 в весовой категории до 57 кг. На Кубке мира 2016 борец помог сборной России выиграть серебро, также, но его счету одна серебряная и три бронзовые награды чемпионатов России.