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В Париже представлены медали Олимпийских игр — 2024 с фрагментами Эйфелевой башни

8 февраля в штаб-квартире оргкомитета летних Олимпийских игр в Париже были представлены медали Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года.

Оргкомитет Олимпиады в Париже представил медали Игр-2024
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Особенностью олимпийских наград является то, что каждая из них содержит металлический фрагмент, являвшийся частью Эйфелевой башни.

«Было проделано огромное количество работы, чтобы попытаться объединить эти драгоценные металлы — золото, серебро и бронзу — с самым драгоценным металлом в Эйфелевой башне, драгоценном камне французской короны. Итак, что особенного в медалях 2024 года, так это их сочетание, сплав…» — цитирует председателя оргкомитета Олимпиады — 2024 Тони Эстанге официальный сайт МОК.

Напомним, Игры в столице Франции пройдут с 26 июля по 11 августа.

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Тони Эстанг
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