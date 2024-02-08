Оргкомитет Олимпиады в Париже представил медали Игр-2024

«Было проделано огромное количество работы, чтобы попытаться объединить эти драгоценные металлы — золото, серебро и бронзу — с самым драгоценным металлом в Эйфелевой башне, драгоценном камне французской короны. Итак, что особенного в медалях 2024 года, так это их сочетание, сплав…» — цитирует председателя оргкомитета Олимпиады — 2024 Тони Эстанге официальный сайт МОК.