Минспорт отозвал звания мастеров спорта международного класса у 10 человек

Минспорт отозвал звания МСМК, присвоенные в 2013-м десяти спортсменам. Причина – техническая ошибка в приказе
Минспорт отозвал звания МСМК у 10 человек, объяснив это «технической ошибкой».
Согласно документу от 5 февраля 2024 года, министр спорта РФ Олег Матыцин постановил внести изменения в приказ от 20 ноября 2013-го о присвоении звания «мастер спорта международного класса». Отмечается, что такое решение связано с технической ошибкой в том документе.
Из этой категории будут исключены десять спортсменов: Магомедрасул Муртазалиев (карате), Сурхай Асадулаев, Марат Гафуров, Абдурахман Биларов, Мария Шкварунец, Анна Максимова, Ирина Ологонова (все – спортивная борьба), Валентин Чебочаков (бокс), Алексей Сачивко (сават), Илья Чаркин (джиу-джитсу).
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Минспорт отозвал звания МСМК, присвоенные в 2013-м десяти спортсменам. Причина – техническая ошибка в приказе
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