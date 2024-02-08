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Минспорт отозвал звания МСМК, присвоенные в 2013-м десяти спортсменам. Причина – техническая ошибка в приказе

Минспорт отозвал звания МСМК у 10 человек, объяснив это «технической ошибкой».

Минспорт отозвал звания мастеров спорта международного класса у 10 человек
© Sports.ru

Согласно документу от 5 февраля 2024 года, министр спорта РФ Олег Матыцин постановил внести изменения в приказ от 20 ноября 2013-го о присвоении звания «мастер спорта международного класса». Отмечается, что такое решение связано с технической ошибкой в том документе.

Из этой категории будут исключены десять спортсменов: Магомедрасул Муртазалиев (карате), Сурхай Асадулаев, Марат Гафуров, Абдурахман Биларов, Мария Шкварунец, Анна Максимова, Ирина Ологонова (все – спортивная борьба), Валентин Чебочаков (бокс), Алексей Сачивко (сават), Илья Чаркин (джиу-джитсу).

Летние виды спорта
Ирина Ологонова
Марат Гафуров
Анна Максимова
Олег Матыцин