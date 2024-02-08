Минспорт отозвал звания мастеров спорта международного класса у 10 человек

Согласно документу от 5 февраля 2024 года, министр спорта РФ Олег Матыцин постановил внести изменения в приказ от 20 ноября 2013-го о присвоении звания «мастер спорта международного класса». Отмечается, что такое решение связано с технической ошибкой в том документе.