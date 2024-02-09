Румыния не предоставила бойцам РФ визы на чемпионат Европы

Румыния не предоставила большинству российских спортсменов визы для участия в чемпионате Европы по спортивной борьбе, который пройдет в стране с 12 по 18 февраля. Об этом «РБК» сообщил генеральный менеджер Федерации спортивной борьбы России Юрий Федоров.