Румыния не предоставила бойцам РФ визы на чемпионат Европы
Румыния не предоставила большинству российских спортсменов визы для участия в чемпионате Европы по спортивной борьбе, который пройдет в стране с 12 по 18 февраля. Об этом «РБК» сообщил генеральный менеджер Федерации спортивной борьбы России Юрий Федоров.
При этом он отметил, что ФСБР получила содействие UWW в вопросе оформления виз российским спортсменам.
«Надеюсь все получат визы до завтра», — добавил Федоров, указав, что РФ намерена выступить в Бухаресте во всех весовых категориях.
Из десяти, заявленных в составе команды РФ на ЧЕ, Румыния предоставила визы только трем спортсменам — Магомеду Курбанову, Гаджимураду Рашидову и Абасгаджи Магомедову. С проблемами в получении разрешения на въезд в страну столкнулись Заур Угуев, Курбан Шираев, Давид Баев, Халид Яхиев, Артур Найфонов, Абдулрашид Садулаев и Абдулла Курбанов.