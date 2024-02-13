Ласицкене из-за санкций потеряла больше половины заработка

"Это большие потери, которые никто не собирается и не будет возмещать. В России, к сожалению, мне нужно выиграть все соревнования за год, чтобы хоть как-то вернуть себе победу на одной Бриллиантовой лиге. В какой-то момент спорт становится не только любимым делом, а профессией, которой ты кормишь семью", - отметила спортсменка.