Ласицкене из-за санкций потеряла больше половины заработка

Ласицкене рассказала, что из-за санкций потеряла больше половины заработка
Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене потеряла больше половины от прежнего заработка после введения санкций против российского спорта. Об этом она рассказал в эфире "ВКонтакте" на встрече с главой федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга Дмитрием Павловым.
"Все знают, что на "Русской зиме" сейчас за победу 200 тыс. рублей, за второе - 120 тыс, за третье - 80 тыс. За границей это другие суммы: первое место на [соревнованиях] Бриллиантовой лиги - $10 тыс., за приезд - еще $5 тыс. Если говорить о профессиональном уровне, я потеряла больше половины заработка: это контракт с экипировщиком, Бриллиантовая лига, бонусные деньги от экипировщика", - сказала Лисицкене.
"Это большие потери, которые никто не собирается и не будет возмещать. В России, к сожалению, мне нужно выиграть все соревнования за год, чтобы хоть как-то вернуть себе победу на одной Бриллиантовой лиге. В какой-то момент спорт становится не только любимым делом, а профессией, которой ты кормишь семью", - отметила спортсменка.
Ласицкене 31 год, она является единственной трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту (2015, 2017, 2019), дважды она побеждала на чемпионатах мира в помещении (2014, 2018).
С марта 2022 года после обострения ситуации на Украине Международная ассоциация легкоатлетических федераций запретила российским и белорусским легкоатлетам выступать на турнирах под своей эгидой.