Гимнастка Чусовитина в 48 лет примет участие в отборе на девятые ОИ в карьере

Трехкратная чемпионка мира гимнастка Оксана Чусовитина примет участие в отборе на Олимпийские игры 2024 года, сообщает пресс служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.

© РИА Новости

Чусовитина в составе сборной Узбекистана по спортивной гимнастике отправилась в Каир на первый этап Кубка мира, который пройдет 15–18 февраля.

Таким образом, 28 летняя Чусовитина будет бороться за участие в девятых Олимпийских играх в своей спортивной карьере.

48 летняя Чусовитина — единственный человек в истории гимнастики, выступавший на восьми Олимпийских играх. Чусовитина на Олимпийских играх 1992 в составе объединенной команды СНГ выиграла золото в командном турнире, а в 2008 году завоевала серебро в опорном прыжке, выступая за сборную Германии.