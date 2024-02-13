Олимпийский чемпион Угуев пропустит ЧЕ по борьбе из‑за отказа в выдаче визы

Олимпийский чемпион Угуев пропустит чемпионат Европы по борьбе из‑за отказа в выдаче визы
Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира по вольной борьбе Заур Угуев не сможет выступить на чемпионате Европы в Румынии из за отказа в выдаче визы, сообщил «Матч ТВ» тренер сборной России Махмуд Магомедов.
Чемпионат Европы проходит с 12 по 18 февраля в Бухаресте. Ранее многим борцам вольного стиля из первого состава сборной России отказали в выдаче румынских виз, после чего Федерация спортивной борьбы России повторно подавала документы через другие страны.
— Категория до 57 кг, скорее всего, будет без нашего спортсмена. Угуеву так и не дали визу. На чемпионате Европы выступят Абасгаджи Магомедов (до 61 кг), Гаджимурад Рашидов (до 65 кг). В категории до 70 кг пока неизвестно, обоим спортсменам в этом весе отказали, включая Курбана Шираева. Выступят Имам Ганишов (до 74 кг), Ахмед Усманов (до 79 кг), Арслан Багаев (до 86 кг), Магомед Курбанов (до 92 кг), Абдулрашид Садулаев (до 97 кг). В категории до 125 кг не дали визу Абдулле Курбанову, в итоге выступит Алихан Жабраилов, — сказал Магомедов «Матч ТВ».
Соревнования вольников начнутся 16 февраля.