Олимпийский чемпион Угуев пропустит ЧЕ по борьбе из‑за отказа в выдаче визы

— Категория до 57 кг, скорее всего, будет без нашего спортсмена. Угуеву так и не дали визу. На чемпионате Европы выступят Абасгаджи Магомедов (до 61 кг), Гаджимурад Рашидов (до 65 кг). В категории до 70 кг пока неизвестно, обоим спортсменам в этом весе отказали, включая Курбана Шираева. Выступят Имам Ганишов (до 74 кг), Ахмед Усманов (до 79 кг), Арслан Багаев (до 86 кг), Магомед Курбанов (до 92 кг), Абдулрашид Садулаев (до 97 кг). В категории до 125 кг не дали визу Абдулле Курбанову, в итоге выступит Алихан Жабраилов, — сказал Магомедов «Матч ТВ».