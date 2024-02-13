Российский борец Сергей Семенов стал чемпионом Европы

Российский борец вольного стиля Сергей Семёнов стал чемпионом Европы
В финальной схватке в весовой категории до 130 кг он победил представителя Турции Рызу Каяалпа со счётом 4:2. Соревнования проходят в Бухаресте.
Семёнову 28 лет, он выиграл две бронзовые медали Олимпийских игр. В 2018 году россиянин стал чемпионом мира. Титул чемпиона Европы борец завоевал впервые.
Ранее представители РФ Анвар Аллахьяров и Адлет Тюлюбаев выиграли бронзу чемпионата Европы. Турнир завершится 18 февраля.
Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе, отмечает ТАСС.