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Российский борец вольного стиля Сергей Семёнов стал чемпионом Европы

В финальной схватке в весовой категории до 130 кг он победил представителя Турции Рызу Каяалпа со счётом 4:2. Соревнования проходят в Бухаресте.

Российский борец Сергей Семенов стал чемпионом Европы
© РИА Новости

Семёнову 28 лет, он выиграл две бронзовые медали Олимпийских игр. В 2018 году россиянин стал чемпионом мира. Титул чемпиона Европы борец завоевал впервые.

Ранее представители РФ Анвар Аллахьяров и Адлет Тюлюбаев выиграли бронзу чемпионата Европы. Турнир завершится 18 февраля.

Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе, отмечает ТАСС.

Летние виды спорта
Сергей Семенов