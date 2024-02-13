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Международный паралимпийский комитет отказался от обвинений в допинге в адрес Кузнецова

Международный паралимпийский комитет (IPC) отказался от обвинений в нарушении антидопинговых правил в адрес двукратного серебряного призера Паралимпийских игр метателя копья Алексея Кузнецова. Об этом ТАСС сообщил глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Международный паралимпийский комитет снял обвинения с Алексея Кузнецова
© РИА Новости

"Мы получили документ, из которого следует, что IPC решил не предъявлять серебряному призеру Паралимпийских игр Алексею Кузнецову обвинение в нарушение антидопинговых правил. Эти обвинения были выдвинуты на основании базы данных московской лаборатории (LIMS). WADA и РУСАДА могут подать апелляцию против этого решения в CAS", - сказал Рожков.

Кузнецову 42 года. Он выиграл серебряные медали Паралимпийских игр в Лондоне и Токио. Легкоатлет также является чемпионом мира (2011) и Европы (2014).

Летние виды спорта
Алексей Кузнецов
Павел Рожков
Всемирное антидопинговое агентство