Международный паралимпийский комитет снял обвинения с Алексея Кузнецова

Международный паралимпийский комитет (IPC) отказался от обвинений в нарушении антидопинговых правил в адрес двукратного серебряного призера Паралимпийских игр метателя копья Алексея Кузнецова. Об этом ТАСС сообщил глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков.
"Мы получили документ, из которого следует, что IPC решил не предъявлять серебряному призеру Паралимпийских игр Алексею Кузнецову обвинение в нарушение антидопинговых правил. Эти обвинения были выдвинуты на основании базы данных московской лаборатории (LIMS). WADA и РУСАДА могут подать апелляцию против этого решения в CAS", - сказал Рожков.
Кузнецову 42 года. Он выиграл серебряные медали Паралимпийских игр в Лондоне и Токио. Легкоатлет также является чемпионом мира (2011) и Европы (2014).