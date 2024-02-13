Международный паралимпийский комитет снял обвинения с Алексея Кузнецова

"Мы получили документ, из которого следует, что IPC решил не предъявлять серебряному призеру Паралимпийских игр Алексею Кузнецову обвинение в нарушение антидопинговых правил. Эти обвинения были выдвинуты на основании базы данных московской лаборатории (LIMS). WADA и РУСАДА могут подать апелляцию против этого решения в CAS", - сказал Рожков.