Девять российских борцов вольного стиля выступят на ЧЕ в Бухаресте

На чемпионате Европы по вольной борьбе, соревнования которого начинаются 16 февраля в Бухаресте (Румыния), сборная России будет представлена девятью спортсменами. Окончательный состав команды опубликован на официальном сайте Федерации спортивной борьбы России.

Из-за проблем с допуском спортсменов и получением виз на въезд в Румынию состав команды по вольной борьбе претерпел изменения, а в весовой категории до 57 кг российские спортсмены представлены не будут.