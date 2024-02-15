Известного российского пловца дисквалифицировали за допинг

Призер чемпионатов России по плаванию Головин дисквалифицирован на 5 лет за допинг
Призер чемпионатов России по плаванию Игорь Головин дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
В пробе 34 летнего Головина обнаружен болденон и его метаболит, метаболит станозолола. Срок отстранения спортсмена завершится в январе 2029 года.
Головин — призер этапа Кубка мира 2014 года и чемпионатов России на дистанции 50 метров брассом.
Также за наличие в пробе запрещенных веществ на четыре года дисквалифицированы тяжелоатлеты Георг Датиев и Хусен Барахоев (оба — до 9 января 2026 года).