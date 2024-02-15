Известного российского пловца дисквалифицировали за допинг

Призер чемпионатов России по плаванию Игорь Головин дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

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В пробе 34 летнего Головина обнаружен болденон и его метаболит, метаболит станозолола. Срок отстранения спортсмена завершится в январе 2029 года.

Головин — призер этапа Кубка мира 2014 года и чемпионатов России на дистанции 50 метров брассом.