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Призер чемпионатов России по плаванию Головин дисквалифицирован на 5 лет за допинг

Призер чемпионатов России по плаванию Игорь Головин дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Известного российского пловца дисквалифицировали за допинг
© РИА Новости

В пробе 34 летнего Головина обнаружен болденон и его метаболит, метаболит станозолола. Срок отстранения спортсмена завершится в январе 2029 года.

Головин — призер этапа Кубка мира 2014 года и чемпионатов России на дистанции 50 метров брассом.

Также за наличие в пробе запрещенных веществ на четыре года дисквалифицированы тяжелоатлеты Георг Датиев и Хусен Барахоев (оба — до 9 января 2026 года).

Летние виды спорта
Игорь Головин