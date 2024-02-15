Украинская спортсменка Ливач отказалась от рукопожатия с россиянкой

Украинская спортсменка Ливач отказалась от рукопожатия с российской соперницей
Украинская спортсменка Оксана Ливач отказалась пожимать руку своей российской сопернице Милане Дадашевой после схватки чемпионата Европы по борьбе. Об этом сообщает РИА «Новости. Спорт».
Схватка за бронзовую медаль завершилась победой россиянки. Отмечается, что после окончания поединка Ливач заплакала и отказалась от рукопожатия с Дадашевой.
Российская спортсменка одержала победу со счетом 17:15. Бронзовым призером турнира также стала спортсменка из Болгарии Миглена Селишка, серебро досталось Эвин Демирхан из Турции, а высшая награда отошла спортсменке из Азербайджана Марии Стадник.
Ранее латвийская теннисистка Остапенко отказалась пожать руку спортсменке из Белоруссии Азаренко.
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