Украинская спортсменка Ливач отказалась от рукопожатия с россиянкой

Украинская спортсменка Оксана Ливач отказалась пожимать руку своей российской сопернице Милане Дадашевой после схватки чемпионата Европы по борьбе. Об этом сообщает РИА «Новости. Спорт».

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Схватка за бронзовую медаль завершилась победой россиянки. Отмечается, что после окончания поединка Ливач заплакала и отказалась от рукопожатия с Дадашевой.

Российская спортсменка одержала победу со счетом 17:15. Бронзовым призером турнира также стала спортсменка из Болгарии Миглена Селишка, серебро досталось Эвин Демирхан из Турции, а высшая награда отошла спортсменке из Азербайджана Марии Стадник.