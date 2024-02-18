Магомедов завоевал золото чемпионата Европы по вольной борьбе

В финальной схватке весовой категории до 61 кг россиянин победил Зелимхана Абакарова из Албании — 7:4.

25 летний Магомедов является чемпионом мира 2021, а также победителем Кубка мира 2020 года. 30 летний Абакаров ранее выступал за сборную России, но в сентябре 2021 года принял спортивное гражданство Албании.