Капитан сборной России рассказал о заработках гандболистов

«Ситуация схожа с российским футболом — у нас гандболисты получают очень неплохие деньги для своего возраста, не такие, конечно, как в футболе, но больше, чем молодые гандболисты в Европе. Там им платят очень мало, поэтому все, кто может, с 18-19 лет все стремятся уехать в Бундеслигу, чтобы показать себя и только потом выбить хороший контракт», — отметил Шишкарев.