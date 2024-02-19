Болгария отказала в визе представительнице Федерации тяжелой атлетики России

Член технического комитета Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Анна Борыгина не смогла принять участие в работе конгресса Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF), который проходил в Софии, из-за отказа Болгарии в выдаче въездной визы. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь ФТАР Дмитрий Василенко.

Конгресс EWF проходил 17 февраля. Исполком ФТАР в ноябре 2023 года принял решение отправить на конгресс президента организации Максима Агапитова и Борыгину.

"К сожалению, Анне Борыгиной не дали визу, она не смогла поехать на конгресс", - сказал Василенко.

По словам Агапитова, болгарская сторона отказала сотруднице ФТАР в визе без объяснения причин.