ЖГК «Ростов-Дон» в третий раз в сезоне обыграл ЦСКА

Вчера, 19 февраля, «Ростов-Дон» в гостях обыграл ЦСКА в матче предварительного этапа группы А Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 30:25.

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Первый тайм закончился победой гостей со счётом 18:14, а уже во втором тайме команда из Ростова довела игру до победного.

Самым результативным игроком матча стала Наталья Чегиринова (ЦСКА). На её счету семь голов после 11 бросков. Её партнёрша по команде Карина Сабирова отметилась шестью мячами после девяти бросков.

Самым результативным игроком в составе клуба «Ростов-Дон» стала Анна Сень, реализовавшая пять бросков из пяти.

После 26 матчей «Ростов-Дон» лидирует в группе А с 48 очками. Второе место занимает ЦСКА (43 очка).