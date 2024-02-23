Российских велосипедистов допустили до этапа Кубка наций по велотреку

Международный союз велосипедистов (UCI) разрешил российским спортсменам выступить на этапе Кубка наций по велотреку, который стартует 15 марта в Гонконге. Об этом 23 февраля заявил тренер сборной России по велотреку Владимир Хозов, передает ТАСС.

Российские спортсмены, имеющие нейтральный статус, на этапе Кубка наций в Гонконге получат возможность выступать только в индивидуальных видах программы.

«Наших спортсменов допустили на этап Кубка наций в Гонконге и уже включили в предварительную заявку. Заявка расширенная, сказать, кто точно поедет на этот турнир, я пока не могу», — отметил Хозов.

Он предположил, что это разовый допуск на этапу Кубка наций. При этом он поблагодарил руководство российской федерации, которое помогло получить этот допуск.

«По правилам соревнований для допуска на них каждый спортсмен должен иметь не более 250 рейтинговых очков. А у наших спортсменов их нет вообще, поэтому мы допущены в порядке исключения», — пояснил тренер сборной по велотреку.