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Винер: гимнастки Аверины  завершили спортивную карьеру

Дина и Арина Аверины, чемпионки мира по художественной гимнастике, завершили спортивную карьеру, рассказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер. Об этом пишет ТАСС.

Дина и Арина Аверины объявили о завершении карьеры
© РИА Новости

Глава федерации пояснила, что девочки заявили о своем решении сегодня, 23 февраля.

«Мы прошли с ними огромный путь. Спасибо им», — отметила Винер.

25-летние Дина и Арина являются многократными чемпионками мира. Кроме того, в активе Дины — серебро Олимпийских игр в Токио.

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Журналисты отметили, что Россия на Играх в Токио впервые за 25 лет не выиграла золото в художественной гимнастике на Олимпиаде. Российская сторона после соревнований заявляла о нечестном судействе, а также подавала протесты, но они не были удовлетворены.

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