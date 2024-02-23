Дина и Арина Аверины объявили о завершении карьеры

Винер: гимнастки Аверины завершили спортивную карьеру
Дина и Арина Аверины, чемпионки мира по художественной гимнастике, завершили спортивную карьеру, рассказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер. Об этом пишет ТАСС.
Глава федерации пояснила, что девочки заявили о своем решении сегодня, 23 февраля.
«Мы прошли с ними огромный путь. Спасибо им», — отметила Винер.
25-летние Дина и Арина являются многократными чемпионками мира. Кроме того, в активе Дины — серебро Олимпийских игр в Токио.
Журналисты отметили, что Россия на Играх в Токио впервые за 25 лет не выиграла золото в художественной гимнастике на Олимпиаде. Российская сторона после соревнований заявляла о нечестном судействе, а также подавала протесты, но они не были удовлетворены.
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