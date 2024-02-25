Ласицкене дала совет фигуристу Алиеву

"Как человек с опытом и поездивший достаточно много по международным стартам, я его понимаю, - сказала Ласицкене. - Международные старты - для меня это эмоции от участия в них, это большая ответственность, когда ты выезжаешь в другую страну и представляешь там свою. Это другие эмоции, другой мандраж, когда ты находишься далеко от дома. И там ты себя ощущаешь человеком, желающим еще более показать самое лучшее".