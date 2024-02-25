Гимнастка Листунова получила травму спины в преддверии чемпионата России

Гимнастка Листунова сообщила, что получила травму спины в преддверии чемпионата России
Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Виктория Листунова в эфире «Матч ТВ» рассказала, что форсирует восстановление после травмы спины, чтобы принять участие в чемпионате России. Чемпионат России по спортивной гимнастике пройдет с 12 по 17 марта на федеральной территории Сириус.
— Я недавно получила травму спины, сейчас экстренно восстанавливаюсь и пытаюсь набрать форму. Стараюсь больше делать умных подходов на тренировках, чтобы излишне не нагружать спину, — сказала Листунова в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».
Старший тренер женской сборной России Ольга Булгакова заявила, что с Листуновой на некоторых снарядах может посоперничать 16 летняя Людмила Рощина.
— Рощина конкурирует на брусьях с Листуновой. Делает ли она такую же программу? Да, ей только надо набрать опыта и стабильности. Отстает она пока в вольных упражнениях, но это по физическим данным, потому что девочки еще растут и пока не справляются с прыжковыми ударными снарядами. На бревне и брусьях она может конкурировать на уровне, — сказала Булгакова в эфире «Матч ТВ».