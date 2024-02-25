Гимнастка Листунова получила травму спины в преддверии чемпионата России

— Рощина конкурирует на брусьях с Листуновой. Делает ли она такую же программу? Да, ей только надо набрать опыта и стабильности. Отстает она пока в вольных упражнениях, но это по физическим данным, потому что девочки еще растут и пока не справляются с прыжковыми ударными снарядами. На бревне и брусьях она может конкурировать на уровне, — сказала Булгакова в эфире «Матч ТВ».