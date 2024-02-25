Путин поручил сформировать предложения по участию россиян в Олимпиаде в Париже

— Президентом страны поручено министерству спорта и Олимпийскому комитету России сформировать предложения по участию наших спортсменов в Играх в Париже. Необходимо определиться по каждой федерации, на каких условиях они будут участвовать в Олимпийских играх и какие декларации будут предписаны им для участия в Олимпиаде, — сказал Левитин, слова которого передает корреспондент «Матч ТВ».