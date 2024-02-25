Путин поручил сформировать предложения по участию россиян в Олимпиаде в Париже

Путин поручил Минспорту и ОКР сформировать предложения по участию российских спортсменов в Олимпиаде в Париже — Левитин
Владимир Путин поручил министерству спорта РФ и Олимпийскому комитету России (ОКР) сформировать предложения по участию российских атлетов в летних Играх в Париже, заявил помощник президента РФ Игорь Левитин.
В воскресенье в Москве в рамках выставки форум «Россия» на ВДНХ проходит пленарное заседание «Успехи развития сферы физической культуры и спорта» и итоговая коллегия Минспорта РФ «Об итогах работы министерства спорта РФ в 2023 году, ключевых результатах и достижениях спорта за 2020–2023 годы, о задачах на 2024 год».
— Президентом страны поручено министерству спорта и Олимпийскому комитету России сформировать предложения по участию наших спортсменов в Играх в Париже. Необходимо определиться по каждой федерации, на каких условиях они будут участвовать в Олимпийских играх и какие декларации будут предписаны им для участия в Олимпиаде, — сказал Левитин, слова которого передает корреспондент «Матч ТВ».
Международный олимпийский комитет (МОК) в декабре 2023 года объявил, что допустит российских спортсменов, успешно прошедших отбор, до Олимпиады 2024 в индивидуальном нейтральном статусе (AIN) без флага, гимна и других национальных символов. Также МОК запретил участие атлетов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Путин поручил Минспорту и ОКР сформировать предложения по участию российских спортсменов в Олимпиаде в Париже — Левитин
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