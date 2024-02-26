Пловчиха Чикунова прокомментировала критерии МОК

Чемпионка России по плаванию Евгения Чикунова критично высказалась о критериях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских атлетов на летние Олимпийские игры - 2024, отметив, что не готова ехать на таких условиях. Ее слова приводит "Спорт-Экспресс".

"Читала эти условия, там есть расплывчатые пункты, их можно понять по-разному. Они идут вразрез. Они противоречат законодательству. Я не готова таких условиях ехать на Олимпиаду. С одной стороны, классно, МОК нам сказал, что езжайте под нейтральным статусом. Но от World Aquatics никаких изменений не последовало", - заявила спортсменка.

8 декабря МОК допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. При этом спортсмены не будут допущены ни к каким командным соревнованиям.

На чемпионате России 2019 года на дистанции 200 метров брассом Евгения Чикунова установила юношеский рекорд страны, показав время в 2 минуты 22,67 секунды.

В октябре 2020 года она установила новый юношеский рекорд России на дистанции 50 метров брассом 30,81 секунды. Чикунова является обладательницей серебряных наград чемпионата мира на короткой воде (2021) и чемпионата Европы 2021 в составе комбинированной эстафеты.