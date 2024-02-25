Российские батутистки выиграли серебро и бронзу на этапе Кубка мира в Баку

Представительницы России Анжела Бладцева и Яна Лебедева выиграли серебряную и бронзовую медали соответственно на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку.

© Федерация прыжков на батуте России

Этот турнир является одним из отборочных соревнований к Олимпийским играм 2024 в Париже.

Бладцева (56,590 балла) и Лебедева (56,080) стали призерами в женских индивидуальных прыжках. Победу одержала Чжу Сюэин (59,920) из Китая.

Ранее российские батутисты Лебедева, Бладцева, Кирилл Козлов и Данила Касимов получили от FIG разрешение выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.